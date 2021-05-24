Altınordu Belediyesi çiftçiye 52 bin fide dağıttı

Altınordu Belediyesi, üretimi teşvik ve üreticiye destek amacıyla kırsal mahallelerde ilk etapta 52 bin ücretsiz sebze fidesi dağıttı.

Altınordu Belediyesi, tarımsal üretimi, tarımda çeşitliliği ve verimliliği artırma çalışmalarının yanı sıra üretimi teşvik ve üreticiyi güçlendirme uygulamalarını da hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcılarının koordinesindeki ekiplerce kırsal mahallelerde ücretsiz dağıtılan domates salatalık ve biber fideleri üreticilerden büyük ilgi gördü.

Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ’Çiftçi Tarlasında Altınordu Belediyesi Çiftçimizin Yanında’ sloganıyla hayata geçirdiği tarımsal çalışmalar kapsamında yüksek verimli 52 bin domates, salatalık ve biber fidelerini sezon başında çiftçilere ücretsiz ulaştırarak üretime ve üreticilere güçlü bir destek verdi. Altınordu Belediyesinin ücretsiz fide dağıtımları hafta boyunca devam edecek.

"Rekabet eden bir şehir hedefliyoruz"

Altınordu Belediyesinin Tarımsal hizmetlerini değerlendiren Başkan Aşkın Tören, tarım sektörünün ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Tarımsal üretimin stratejik önemde olduğuna dikkat çeken Başkan Tören açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Gelişen dünyada sanayi ve dijital sektörler öncelikli alanlar olarak öne çıkarken özellikle pandemi süreci, tarımsal üretimin stratejik önemde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu manada şehrimizin üretimiyle kendi kendine yeten aynı zamanda üreten şehirlerle rekabet eden bir kent olması yönünde bir çok çalışma yürütüyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hemen sezon başında ücretsiz dağıttığımız 52 bin sebze fidesi hem teşvik edici hem de destekleyici mahiyetteki çalışmalarımızdan sadece bir tanesidir. Bu ve benzeri uygulamalarımız artarak devam edecek.

"Kooperatifleşme ekonomik kazanç sağlayacak”

Çalışmalarımızla sadece üretimi teşvik etmekle kalmıyoruz. Üretilen ürünlerin aynı zamanda çiftçimiz için ekonomik bir kazanca dönüşmesi noktasında da çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kurduğumuz ve Karadeniz’in en büyüğü olan ‘Altınordu üreten kadınlar Kooperatifi’ bu amaçla yaptığımız çalışmalardan bir tanesidir. Üretim ve üreticiden yana duruşumuz sonuna kadar devam edecek. Şehrimizde tarımsal üretimin geliştirilmesi noktasında çiftçilerimize desteklerimiz sürecek"

Çiftçiler uygulamadan memnun

Belediye ekiplerinin mahallelerde ücretsiz fide dağıtımına oldukça yoğun ilgi gösteren çiftçiler uygulamadan memnun. Kadın üreticilerin yoğunlukta olduğu çiftçiler sezon başında en çok ihtiyaç duydukları şeyin fide olduğunu belirttiler. Uygulamayı değerlendiren üreticiler "Başkanımız Aşkın Tören her zamanki gibi yine tam zamanında anlamlı bir destekle yanımızda olduğunu bir kez daha gösterdi. Destekleri için Başkanımız Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi’ne teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.