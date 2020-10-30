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AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı

AK PARTİ FATSA 6. OLAĞAN KADIN KOLLARI KONGRESİ’NDE ELİF SERDAR, BAŞKAN SEÇİLDİ.

ORDU 30.10.2020, 15:32
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AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı

AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde Elif Serdar, başkan seçildi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda düzenlenen kongreye Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın ardından kongre dilek ve temennilerin okunması ile devam etti. Ardından Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Elif Serdar, kongreye katılanlara teşekkür konuşması yaptı.

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