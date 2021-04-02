Adalet çalışanlarından 350 fidan

Ordu’nun Ünye ilçesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Orman Haftası’nda dağıtılması planlanan ancak olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen 350 fidanın dağıtımı Ünye Adalet Sarayı önünde gerçekleşti.

Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunca ortaklaşa düzenlenen dağıtım programında konuşan Denetim Serbestlik Müdür Vekili İlyas Çelebi, "Adalet Ormanlarımızı genişletme çalışmalarımız sürüyor. Dağıtmış olduğumuz fidanlar amacına uygun bir şekilde, ülkemizin ormanlarına fayda sağlayacak bir şekilde değerlendirilir. Biz bunları yaparken mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz. Adalet Ormanlarının genişletilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla gerekli faaliyetlerimize devam ediyoruz. Korona virüs salgını ortadan kalktıktan sonra da Adalet Ormanlarımızı daha zenginleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Programa ayrıca Ünye Cumhuriyet Savcısı Onur Yasin Tunç, Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Ümit Ermiş ve Ünye Orman İşletme Müdürü Alparslan Kadı katıldı.