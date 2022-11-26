45 yılık fotoğraf arşivini sanatseverlerle buluşturdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 45 yıllık fotoğraf sanatçısı Sedat Küçükoğlu, 120 adet fotoğrafını sanatseverlerle buluşturdu.

Ünye Kültür ve Sanat Derneği ve Fotoğraf Sanatçısı Sedat Küçükoğlu, Yalı Kilisesi’nde açtıkları sergi ile sanatseverleri bir araya getirdi. Üç gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açılacak olan sergide birbirinden farklı 120 eser görücüye çıktı. Sergi açılışında konuşan Ünye Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İsmet Küçükoğlu, “Ünyeli isimlerimizin bu gibi sergiler açması bizler için gurur verici bir çalışmadır. Şuan derneğimiz bünyesinde 17 tane profesör ve çok önemli sanatçılar var. Ünye’nin değerini bilen ve buna değer katan çalışmalara hep birlikte imza atacağız” dedi.

Sergide 45 yıllık eserlerini sanatseverlerle buluşturan Sedat Küçükoğlu ise, “Bu sergi alanı benim için önemli bir yer. Buralarda büyüdük, çalıştık ve aşık olduk. İlk olarak fotoğraf sanatçılığına düğün fotoğrafçılığı olarak başladım. 45 yıldır bu işin içinden biri olarak bugün buradayım. Şimdi eserlerimi sergilemenin gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Üç gün boyunca açık olacak sergide birbirinden farklı eserler sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.