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3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0
Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında 52 Orduspor FK, konuk ettiği Sultanbeyli Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.
ORDU 07.04.2021, 17:02
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Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında 52 Orduspor FK, konuk ettiği Sultanbeyli Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Eren Gökmen xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Hüseyin Otyakmaz xx
52 Orduspor FK: Taha Ayan xx, Gürkan Arslan xx, Hasan Genç xx (Gökhan Berkay Yıldız dk. 78 xx), Şükrü Kaan Kılıçarslan xx, Sebahattin Usta xx (Muhammet Emin Balcılar dk. 57 xx), Halil İbrahim Pekşen xx (Yavuz Alemdar dk. 86 xx), Ali Kemal Başaran xx, Gökhan Erdöl xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Hakan Doğru xx, Yusuf Avcılar xxSultanbeyli Belediye Spor: Burak Kapan xx, Salih Gevençli xx, Samet Bulut x, Emrah Bedir xx (Fatih Özçelik dk62 x), Taner Yıldız xx, Sinan Altınel xx, Barış Dillioğlu xx (Uğurcan Arslantürk dk. 90+6 x), Muhammet Enes Erdem xx, İskender Can xx, Safa Yıldırım x (Muhammet Ali Semiz dk. 78 x), Nurullah Serbest x