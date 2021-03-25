250 çam fidanı toprakla buluştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 250 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Ünye’nin Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan arazide fidan dikimine katılım sağlayan ilçe protokolü, beraberindekilerle birlikte 250 adet sahil çamını toprağa dikti. Fidan dikimi sonrası konuşan İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Çevreye ve doğaya duyarlı bir geleceğin inşası için Orman Haftası münasebetiyle fidan dikimlerimizi gerçekleştirdik. Dünyamızda ağaç sevgisi ne kadar iyi oluşursa, geleceğimiz de o kadar huzurlu ve aydınlık olur. Bir ülkenin en önemli yer üstü kaynaklarından olan ormanlar, doğal dengenin korunması ve yaşamın sürdürülebilmesinde hayati öneme sahiptir. Bu sebeple çok uzun bir süreç ve emek sonucunda oluşan ormanlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz. Bugün 250 adet sahil çam fidanını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Fidan dikimine Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, Ünye Orman İşletme Merkez Şefi Hakan Tanrıver, Orman İşletme Müdürü Alparslan Kadı, İlçe Sosyal Yardımlaşma Müdürü Hakan Kuzu katıldı.

Fidan dikim etkinliği, fidanlara can suyu verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.