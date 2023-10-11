Türk Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu, Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsa Barış, genel merkez yöneticileri, şube başkanları ve il temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bu sene sahada daha olumlu refleksler gördüklerini belirterek, “Yeni eğitim-öğretim yılı başladığı andan itibaren yaklaşık 20 bin yeni üye kaydı yaptık. Bu seneki artış, teşkilatımız adına sahanın nabzının iyi tutulduğunu gösteriyor. Öte yandan, bu sene 42 üniversitede yetkiliyiz. 2024 yılında ciddi bir üye sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Türk Eğitim Sen, bugün artık eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi, gür sesi ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin milli refleksidir. Başta yiğit şube başkanlarım olmak üzere fedakâr ve ihlaslı emekleriyle Türk Eğitim Sen’i hep büyük kılan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Böylesi bir kadroyla yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir gurur ve kıvanç duyuyorum” diye konuştu.



"Teklifimizi de içeren mektubu milletvekillerine göndereceğiz"

Önlük tartışmalarına değinen Geylan, bunun suni gündem oluşturma gayretinin sonucu olduğunu belirterek, “İsteyen önlük giyer, isteyen giymez. Ama kraldan çok kralcı olup da önlük üzerinden meslektaşlarımıza bir dayatma ya da mobbing yapılırsa, o noktada duruşumuz bellidir" dedi. Öğretmenlere önlük hediye edilmesini değil, bir maaş ikramiye verilmesini istediklerini anlatan Geylan, başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmesi yönünde bir teklif hazırladıklarını kaydederek, “Teklifimizi de içeren mektubu bütün illerde, o ilin milletvekiline göndereceğiz” ifadelerini kullandı.