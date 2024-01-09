Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Empati İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine, ‘Yerel Yönetimler’ konusunu anlattı. Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin tüm sorularını da yanıtladı.

Empati İlkokulu Öğretmeni Ganime Kılıçparlar, müfredatta yer alan ‘Yerel Yönetimler’ konusunu anlatması için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na talepte bulundu. Talebe anında olumlu karşılık veren Belediye Başkanı Fadıloğlu, Empati İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Sade ve anlaşılır ifadelerle ‘Yerel Yönetimler’ konusunu anlatan Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin merak ettikleri tüm soruları da cevapladı. Program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çeken Başkan Rıdvan Fadıloğlu, program sonunda okulun idareci ve öğretmenleriyle sohbet etti. Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da katıldı.

“Geleceğimiz, yavrularımıza emanet”

Program sonunda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle hocamıza ve Okul Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Normal şartlarda eğitim sistemi içerisinde konulardan bir tanesi de demokratik yönetim sistemlerinden bir tanesi. Bununla ilgili Belediye Başkanı ile ilgili çocuklarımızın söyleşi yapmasını istemişler. Çocuklarımızdan burada birebir sorular aldık. Belediye Başkanı ne iş yapar, nasıl seçilir? Güzel bir ortamdı. İnşallah geleceğimizi teminatı olan yavrularımız şimdiden geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklar. Yaşayarak öğrenme, yerinde öğrenme ile ilgili bir çalışma olması münasebetiyle ben hocamızı tebrik ediyorum. İnşallah başka noktalarda da böyle gelen talep olursa biz de değerlendiririz. Çünkü bizim geleceğimiz yavrularımıza emanet” dedi.

“Çok teşekkür ediyorum”

Empati İlkokulu Öğretmeni Ganime Kılıçparlar ise yaptığı değerlendirmede, “Okul olarak, idare olarak, öğretmen olarak çok güzel şeylere imza atıyoruz. Çok güzel şeylerle uğraşıyoruz. Çocuklarımızı en güzel yerlere getirmek için çaba harcıyoruz. Burada Başkan Bey’i çağırmamızın, davet etmemizin nedeni de ülkemizdeki yönetim birimlerini işlerken yerel yönetimlerde yetkili birisine ihtiyaç duyduk. Sağ olsun Başkanımız da bizi kırmadı geldi. Çok teşekkür ediyorum, emeğine sağlık” diye konuştu.