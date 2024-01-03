Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin zam oranı da netleşti. Memur ve memur emeklilerine yüzde 46,55 oranında zam, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,56 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları kaç lira olacak? İşte zamlı memur maaşları...

Şube Müdürü (1/4)



Eski maaş: 32 bin 451 TL

Zamlı maaş: 47 bin 556 TL

Memur (9/1)

Üniversite mezunu

Eski maaş: 22 bin 938 TL

Zamlı maaş: 33 bin 615 TL

Uzman öğretmen (1/4)

Eski maaş: 29 bin 538 TL

Zamlı maaş: 43 bin 287 TL

Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 26 bin 654 TL

Zamlı maaş: 39 bin 61 TL

Başkomiser (3/1)

Eski maaş: 32 bin 626 TL

Zamlı maaş: 47 bin 813 TL

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 29 bin 525 TL

Zamlı maaş: 43 bin 268 TL

Uzman doktor (1/4)

Eski maaş: 54 bin 959 TL

Zamlı maaş: 80 bin 542 TL

Hemşire (5/1)

Üniversite mezunu

Eski maaş: 26 bin 440 TL

Zamlı maaş: 38 bin 747 TL

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 33 bin 122 TL

Zamlı maaş: 48 bin 540 TL

Teknisyen (11/1)

Lise mezunu

Eski maaş: 23 bin 538 TL

Zamlı maaş: 34 bin 494 TL

Profesör (1/4)

Eski maaş: 48 bin 124 TL

Zamlı maaş: 70 bin 525 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

Eski maaş: 31 bin 763 TL

Zamlı maaş: 46 bin 548 TL

Vaiz (1/4)

Eski maaş: 27 bin 620 TL

Zamlı maaş: 40 bin 477 TL

Avukat (1/4)

Eski maaş: 31 bin 562 TL

Zamlı maaş: 846 bin 254 TL