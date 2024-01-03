Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin zam oranı da netleşti. Memur ve memur emeklilerine yüzde 46,55 oranında zam, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,56 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları kaç lira olacak? İşte zamlı memur maaşları...
Şube Müdürü (1/4)
Eski maaş: 32 bin 451 TL
Zamlı maaş: 47 bin 556 TL
Memur (9/1)
Üniversite mezunu
Eski maaş: 22 bin 938 TL
Zamlı maaş: 33 bin 615 TL
Uzman öğretmen (1/4)
Eski maaş: 29 bin 538 TL
Zamlı maaş: 43 bin 287 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 26 bin 654 TL
Zamlı maaş: 39 bin 61 TL
Başkomiser (3/1)
Eski maaş: 32 bin 626 TL
Zamlı maaş: 47 bin 813 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 29 bin 525 TL
Zamlı maaş: 43 bin 268 TL
Uzman doktor (1/4)
Eski maaş: 54 bin 959 TL
Zamlı maaş: 80 bin 542 TL
Hemşire (5/1)
Üniversite mezunu
Eski maaş: 26 bin 440 TL
Zamlı maaş: 38 bin 747 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 33 bin 122 TL
Zamlı maaş: 48 bin 540 TL
Teknisyen (11/1)
Lise mezunu
Eski maaş: 23 bin 538 TL
Zamlı maaş: 34 bin 494 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 48 bin 124 TL
Zamlı maaş: 70 bin 525 TL
Araştırma Görevlisi (7/1)
Eski maaş: 31 bin 763 TL
Zamlı maaş: 46 bin 548 TL
Vaiz (1/4)
Eski maaş: 27 bin 620 TL
Zamlı maaş: 40 bin 477 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 31 bin 562 TL
Zamlı maaş: 846 bin 254 TL