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Lojistik sektöründe neler oluyor? Ekovitrin Ocak 2022 sayısında Denizyolu Taşımacılığı Sektörünü Mercek Altına Aldı
Ekovitrin dergisi, her ay olduğu gibi Ocak 2022 sayısında da lojistik sektörünü mercek altına aldı.
OCAK 2022 03.01.2022, 14:28
Ekovitrin Dergisi'nin Ocak sayısında mercek altına aldığı lojistik dosyasında neler var?
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- Türklim Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir: "2021 limancılıkta toparlanma yılı oldu"
- Vittorio Zagaia: "Sektörde her daim ilklere imza attık"
- MIP Genel Müdürü Johan Van Daele: "Son üç yılda Türkiye'nin en büyük limanı haline geldik"
- Lima Lojistik Denizyolu Müdürü Özcan Özdemir: "En ideal denizyolu çözümlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz"
- Poliport'tan Kocaeli Liman Bölgesi'ne 465 Milyon Liralık Yatırım
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