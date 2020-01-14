Eaton'dan engelli çocuklara destek

Eaton, Tekirdağ’da Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu’nun spor salonunu yenileyerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje çerçevesinde Eaton’un Çerkezköy’deki yerel toplumsal katılım ekibi, okulun eski spor salonunu aydınlık, ferah ve donanımlı bir alana dönüştürmek için Eaton Yardım Fonu’ndan finansman desteği aldı. Böylece Eaton’un Çerkezköy’deki hidrolik ekibi, okulun spor salonunu yenileyerek, engelli çocuklara destek verdi.

Bu proje bölge halkını destekleyip engelli çocukların yaşam kalitesini artırmak için mükemmel bir fırsat oldu. Eaton ekibi duvarların boyanmasına, yer döşemelerinin yenilenmesine, banyonun yeniden inşa edilmesine, yeni bir havalandırma sistemi kurulmasına, yastıklı duvar kaplamalarının eklenmesine ve son olarak yeni bir egzersiz ekipmanı setinin yerleştirilmesine yardımcı olarak bu mevcut alanı renkli ve modern bir spor salonu haline dönüştürülmesini sağladı.

“DESTEK OLMAK BİZİM İÇİN BİR ONUR”

Eaton Hidrolik Türkiye Genel Müdürü Aron Bensason, “Refah içerisinde bir toplumun parçası olmaktan hepimiz fayda görürüz. Bu yüzden Eaton’daki herkesi Çerkezköy’deki fabrikamızın yakınında gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet gibi anlamlı toplumsal projelere zaman, enerji ve becerilerini kullanarak nasıl yardımcı olabileceklerini düşünmeye davet ediyoruz. Okulun zaten muhteşem olan çabalarına destek olmak bizim için bir onurdu. Bu yeni alan önümüzdeki uzun yıllar boyunca çocukların hayatında günbegün fark yaratacak” dedi.

Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Sevinç ise şöyle konuştu: “Bir öğretmenin tüm mutluluğu öğrencilerinin öğrenmesine, büyümesine ve mutlu olmalarına yardımcı olmaktan gelir. Büyün çocuklar bu yeni egzersiz alanına bayıldı. Bunu görmek de bizi çok mutlu ediyor. Sayenizde, kurumumuza kazandırdığımız bu alanla hem onların mutlulukları hem de benimki katlandı. Bu olanak için tekrar teşekkür ediyorum.”

Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu, en küçüğü 3 yaşında olmak üzere otizm, down sendromu veya fiziksel engele sahip toplam 166 çocuğa temel bakım ve destek hizmetleri veriyor. Çocuklara duyularını harekete geçiren çeşitli faaliyet ve tesisler sunan okul, çocukların daha bağımsız olmalarını sağlayıp önemli yaşam becerilerini kazanmasına yardımcı oluyor. Okul, bölgenin 400 bin kişilik nüfusu için hayati bir öneme sahip.

EATON TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Eaton’ın Türkiye’deki faaliyetleri geçtiğimiz 10 yıl içerisinde önce 2012’de İstanbul’daki hidrolik ve endüstriyel hortum üreticisi Polimer Kauçuk’un, ardından da bu yıl Ankara’daki orta gerilimli elektik ekipmanın öncü üreticisi Ulusoy Elektrik’in satın alımıyla hızla genişledi. Eaton’un Çerkezköy fabrikası dünyadaki en büyük hidrolik hortum üretimi tesislerinden birisi.

Eaton ekibi, spor salonundaki duvarların boyanmasına, yer döşemelerinin yenilenmesine, banyonun yeniden inşa edilmesine, yeni bir havalandırma sistemi kurulmasına, yastıklı duvar kaplamalarının eklenmesine ve son olarak yeni bir egzersiz ekipmanı setinin yerleştirilmesine yardımcı olarak bu mevcut alanı renkli ve modern bir spor salonu haline dönüştürülmesini sağladı.

ŞİRKET YAKLAŞIK 100 BİN ÇALIŞANA SAHİP

Eaton, 2018 satışları 21,6 milyar doları bulan bir güç yönetimi şirketi. Müşterilerinin elektrik, hidrolik ve mekanik gücü daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekillerde yönetmesine yardımcı olan, enerji tasarruflu çözümler sunan Eaton, güç yönetimi teknolojileri ve hizmetleri aracılığıyla yaşam kalitesini artırıp çevreyi korumaya kendini adadı. Şirketin yaklaşık 100 bin çalışanı bulunuyor ve 175’ten fazla ülkeden müşterilerine satış yapıyor.