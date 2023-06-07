Sakarya’da devam eden Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Elazığ Belediyespor Kulübü 52 kilo boksörü Nisanur Yıldırım, final maçında rakibini 5-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya’nın ev sahipliğinde yapılan Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında final maçları oynanıyor. 52 kiloda finale yükselen Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım, Ordulu rakibini sayıyla 5-0 mağlup ederek sıkletinde Türkiye şampiyonu oldu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımlayarak, “Gururumuz Nisanur” başlığıyla genç sporcuyu onore etti. Başkan Şerifoğulları mesajında, ’’Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası final maçında 52 kiloda Ordulu rakibini 5-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz Nisanur Yıldırım ve antrenörü Cemil Döndü’yü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.