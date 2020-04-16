BUSWORLD DOSYASI EKOVİTRİN NİSAN SAYISINDA

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan:

“MARKAMIZI DÜNYADA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 5-7 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Busworld Türkiye 2020’ye 4 aracıyla katıldı. Çevreci modelleri Citiport 12 CNG, Novociti Life, Novociti Volt (Elektrikli), Novo Lux araçlarıyla fuarda boy gösteren Anadolu Isuzu, büyük ilgi gören modelleri ile geleceğin toplu ulaşım trendlerine ışık tuttu.

OTOKAR, BUSWORLD TURKEY'E 5 ARACIYLA KATILDI

Türkiye otobüs pazarının 11 yıldır lideri olan Otokar, Busworld Turkey 2020'de geniş ürün yelpazesi ile yer aldı. Elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlar konusunda sektörün öncüsü olan Otokar, fuara 5 aracıyla katılırken yeni 12 metrelik elektrikli otobüsü Kent Electra'yı da sergiledi.

JEST ELECTRİC VE ATAK ELECTRİC BUSWORLD’DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, bu yıl 8’ncisi düzenlenen Busworld Türkiye Uluslararası Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi İhtisas Fuarı’na elektrikli ürün gamıyla katılım sağladı. Fuarda, Jest Electric ve Atak Electric ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.