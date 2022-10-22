Üniversitede ’Afet Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenci ve personele yönelik olarak, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla ’Afet Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programın açılışına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte Niğde Valisi Mustafa Koç, il protokolü, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti. Programda bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; “Yaşadığımız coğrafya, birçok afetin olumsuz sonuçlarının görüldüğü bir yerdir. Bundan kaçamayacağımız için afetlere karşı, bilgi edinmeli, yapacaklarımızı planlamalı ve afetlerin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi. Afetlerden hemen sonra, sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere anında ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Rektör Uslu; “Afetlerin ilk dakikalarında herkes yalnızdır. Bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Bu nedenle afet sonrası ’altın saatler’ olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ayrıca konuşmalarında şu ifadelere yer verdi;

"Hayat, tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olmayı, gerekli tedbirleri alarak yaşamayı, bireysel ve toplumsal sorumluluk almayı, toplumsal güç birliği oluşturarak sorunun değil; çözümün bir parçası olmayı ve yaşam çevresine duyarlı olmayı gerektirir. Bu bağlamda İl Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Üniversite Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün etkinliklerini takip etmenizi ve son olarak sizlerin her birinizin bir AFAD gönüllüsü olarak bilinçli ve topluma yararlı bir birey olmanızı umuyorum.”

Üniversitede üç gün boyunca devam eden program yoğun ilgiyle takip edildi.