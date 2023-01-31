TVF 2. Lig’de finaller Niğde’de oynayacak

Niğde, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig kadınlar çeyrek final, yarı final ve final etaplarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kadınlar 2. Lig grup maçlarının Niğde’de oynanmasına karar verildi. 17-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çeyrek final etabında 16 takım sahne alacak. 24-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak yarı finallerde ise yine 16 takım kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon da yine Niğde’de belli olacak. 03-05 Mart tarihlerinde oynanacak final etabına kalan 8 takım, kupanın sahibi olmak için yarışacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Sporun dostluk, centilmenlik, saygı ve kardeşlik olduğuna inanarak müsabakalara katılan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, bu maçların şehrimizde düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Halkımıza güzel maçların olacağı bir voleybol şöleni izlettireceğiz inşallah” açıklamasında bulundu.