Niğde’de traktör ile tarım aleti arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Karaltı Beldesinde 38 yaşındaki Yasin V., 51 NA 648 plakalı traktörüne tarım aleti takmaya çalıştığı sırada kepçeyle traktör arasına sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yasin V. ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.