Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas’a uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanan Vali Yılmaz Şimşek Niğde’ye veda etti.

Yaklaşık 5 yıldır Niğde’de görev yapan Vali Şimşek, Valilik bahçesinde düzenlenen veda töreninde, duygusal anlar yaşadı. Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Şimşek ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Burada açıklamalarda bulunan Şimşek, "Hakkınızı helal edin, Allah’a ısmarladık. Sivas’ta da bir eviniz, kapınız var. Tüm Niğdelileri Sivas’a da bekliyorum. Her zaman görüşmek, buluşmak dileğiyle. Tüm Niğde’ye elveda diyorum" dedi.

Vali Şimşek, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik personeli ve vatandaşlarla vedalaştıktan sonra Niğde’den ayrıldı.