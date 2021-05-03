Polisler sokak kısıtlamasında hayvanları besledi

Niğde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev başında.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli ile yunus polislerince, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yaşam alanları tespit edilerek yiyecek bırakıldı.