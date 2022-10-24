Niğdeli bürokratlar bir araya geldi

Niğde Belediyesi ve Başkent Niğde Vakfının birlikte organize ettiği ’Niğdeli Bürokratlar Buluşması’ gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde önemli görevlerde bulunan Niğdeli bürokratlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odalarının yöneticileri ve basın kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantı ile ilgili olarak Başkent Niğde Vakfı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Niğde Belediyemiz ile birlikte organize ettiğimiz 2. Bürokratlar Buluşmasını Niğde’mizde gerçekleştirdik. Toplantımıza katılan başta valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, generalimiz, başsavcılarımız, Çankaya kaymakamımız, Harran kaymakamımız, il emniyet müdürümüz, polis müfettişleri, il jandarma komutanımız, genel müdür ve daire başkanlarımız, baro başkanımız, il genel meclisi başkanımız, ilçe belediye başkanları, üniversitemiz rektör yardımcıları, dekanları, akademisyenleri, belediye başkan yardımcılarımız, oda başkanlarımız, basın kuruluşu temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunarız.”

"Niğde için hep birlikteyiz, hep beraberiz diyen” Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; “Burada siz kıymetli hemşerilerimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyona katılan herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Niğdelilerin her alandaki birlikteliği gerçekten çok önemli bizim için. İl dışındaki hemşehrilerimizin birlikteliği şehrimiz adına çok büyük bir güç oldu ve bunun pozitif yansımalarını görüyoruz. Bu şehir için, Niğde’miz için hep birlikteyiz, hep beraberiz, Katılan Niğdeli bütün bürokratlarımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.