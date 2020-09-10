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Niğde’de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

NİĞDE’DE COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA, KARANTİNA KURALLARINA UYMAYANLARIN KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.

NİĞDE 10.09.2020, 12:32
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Niğde’de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Niğde’de covid-19 tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanların KYK yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Niğde Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayıp karantina ihlali yapan vatandaşlarımız, yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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