banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
WhatsApp’a yeni özellik geliyor
WhatsApp’a yeni özellik geliyor "kendini yok eden fotoğraflar"
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

Niğde’de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi

NİĞDE’DE KORONAVİRÜS KARANTİNASINI İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLEN 5 KİŞİ, SAĞLIK EKİPLERİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ EŞLİĞİNDE KYK ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ.

NİĞDE 22.09.2020, 18:02
1
Niğde’de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi

Niğde’de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca 5 kişiye, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 900’er lira idari para cezası kesildi.

Niğde’de koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde durmaları gerekirken karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan il merkezinde 4, köyde ise 1 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 4 kişi, Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu’nda 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Şahısların yurtlarda kalma süreleri konaklama ve yemek masraflarının da kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378