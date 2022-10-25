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Niğde’de gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
NİĞDE 25.10.2022, 17:42
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; telefon ve emtia kaçakçılığının takibine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; 21 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Telefonlara el konulurken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.