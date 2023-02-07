Niğde’de deprem bölgesine yardım seferberliği

Niğde Valiliği ile Niğde Belediyesi koordinesinde başlatın yardım kampanyalarına Niğdeli vatandaşlardan büyük destek geliyor.

Dün 2 tır yardım malzemesinin deprem bölgesine gönderildiği kentten bugün toplanan su ve gıda malzemeleri gönderilecek. Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları tarafından organize edilen yardım tırı ise yola çıktı.

Diğer yandan sağlık, itfaiye, AFAD ve İl özel İdaresinden 40 araç, 312 personel ve 16 iş makinesi deprem bölgelerine sevk edildi. Ayrıca çadır, battaniye, gıda malzemesi, çarşaf, ısıtıcı ve bir tır ekmek bölgeye gönderildi.