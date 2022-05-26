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Niğde’de 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Niğde İl emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda Ulukışla ilçesinde 3 milyon 500 bin makaron sigara ele geçirildi.
NİĞDE 26.05.2022, 10:46
Niğde İl emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda Ulukışla ilçesinde 3 milyon 500 bin makaron sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ulukışla’da şüphelendikleri bir tırı durdurdu. TIR’ın dorsesinde arama yapan ekipler, 3 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.