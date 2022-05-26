Niğde’de 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Niğde İl emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda Ulukışla ilçesinde 3 milyon 500 bin makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ulukışla’da şüphelendikleri bir tırı durdurdu. TIR’ın dorsesinde arama yapan ekipler, 3 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.