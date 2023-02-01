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Niğde’de 26 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama
Niğde’de 26 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheliden 8’i tutuklandı.
NİĞDE 01.02.2023, 14:48
Niğde’de 26 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheliden 8’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliği tespit edilen 38 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.