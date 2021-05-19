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Niğde’de 19 Mayıs töreni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 102. yılı Niğde’de çelenk töreniyle kutlandı.

NİĞDE 19.05.2021, 12:58
Niğde’de 19 Mayıs töreni düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 102. yılı Niğde’de çelenk töreniyle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Niğde Gençlik ve Spor Müdürü İlker Ötgünlü bir konuşma yaptı. Ötgünlü, Geçmişini, tarihini kültürünü bilen ve milli değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirebilen toplumların daima ayakta kalabileceğini belirtti. 1919 ‘da ilk bağımsızlık ateşini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığını belirten Ötgünlü, "Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu çalışmalar, gerçekleştirdiği kongrelerle ve kurtuluş savaşı sonrasında vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveninden dolayı bugünü gençlere armağan etmiştir” dedi.

Programa, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, bazı daire müdürleri, siyasiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program bando takımının şehir turu atmasıyla son buldu.
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