Niğde Eski Sanayi Bölgesi’nde sona doğru

Niğde Belediyesi’nin Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım aşamasında son noktaya gelindi. Yıllardır şehrin içinde kanayan bir yara haline gelen ve kent estetiği açısından çirkin bir görüntü oluşturan Eski Sanayi Bölgesinin taşınması, uzun zamandır konuşuluyordu. Bu durumu sözden icraat aşamasına geçiren Niğde Belediyesi başlatmış olduğu dönüşüm projesi ile bu kanayan yaraya neşter vurdu.

“Şehrimizin geleceği adına önemli bir dönüşüme hepimiz şahit oluyoruz” diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Büyüyen ve gelişen Niğde’miz için şehrimizi hem inşa hem de imar ediyoruz. Şehrin içinde kalan ve çirkin bir görüntü oluşturan bu bölgeyi daha modern ve daha işlek bir mevkie taşıdık. Projemiz tamamlandığında bu bölge şehrimizin bir cazibe merkezi haline gelecek “dedi.

"Hak sahipleri mağdur edilmedi"

Proje çerçevesinde hiçbir hak sahibinin mağdur edilmediğini dile getiren Özdemir; "Eski Sanayi Dönüşüm Projesinde kriterleri tutan esnaflarımıza yeni sanayi bölgemize taşıdık. Bu süreçte şartları ve kriterleri uyan başvuruculardan hiç kimseye mağdur etmedik. Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm projesi çerçevesinde; alanda yer alan 347 tane parselin 260 tanesi ile uzlaşma sağladık. Bu taşınmazların hak sahiplerine; Hıdırlık Mevkiinde bulunan Yeni Sanayi dükkanlarından 164 tane 120 m2lik dükkân ile 85 tane 60 m2lik dükkânı sözleşme yaparak verdik. Yine Eski Sanayide faaliyet gösteren ve dükkân alma hakkı kazanan 92 kiracı hak sahibine 28 adet 120 m2lik ve 64 adet 60 m2lik dükkân kura ile verdik" ifadelerini kullandı.

Eski sanayi cazibe merkezi olacak

Şehrin ortasında kalan Eski Sanayi Bölgesinde yıkımların tamamlanması ile birlikte burasının parkları ve bahçeleri ile bir cazibe merkezi haline geleceğini kaydeden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Belediyemizce yürütülmekte olan Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm projesi çerçevesinde burası göletleriyle temiz suların dolaştığı bir cazibe merkezi olacak. İçerisinde sinemasının kültür merkezinin ve yürüyüş alanlarının olduğu bir yer olacak. İç Anadolu bölgesinin en güzel yerlerinden birisi olacak bu bölge Niğde’nin en değerli yerlerinden birisi haline gelecek. Nasip olursa 2023 bahar aylarında burada ki yeni projemizin temelini atacağız" dedi.

"Mermerciler ve hızarcılar için yeni sanayi bölgesi yapılacaktır

Mermerciler ve hızarcılar için küçük bir sanayi bölgesi yapacağız ve bu bölgeyi de dönüştüreceğiz. İnşallah bu proje tamamlandığında burası şehrimizin yeni bir cazibe merkezi haline gelecek” diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Büyüyen ve gelişen Niğde’miz için şehrimizi hem inşa hem de imar ediyoruz. Şehrimiz kendi kabuklarını kırıyor inşallah, önümüzdeki yıllarda sanayi esnafımız yeni otobanın da sayesinde yeni dükkanlarında işlerini daha da arttıracaklardır" şeklinde konuştu.