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Ketençimen Kayak Merkezi ve Sosyal Tesisin inşaatı başladı
NİĞDE’YE 15 KM UZAKLIKTA, ÇİFTLİK - KETENÇİMEN KAYAK MERKEZİ VE SOSYAL TESİSİNİN İNŞAATI BAŞLADI.
NİĞDE 10.09.2020, 14:24
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Niğde’ye 15 km uzaklıkta, Çiftlik-Ketençimen Kayak Merkezi ve Sosyal Tesisinin İnşaatı başladı.
Yapılması planlanan kayak merkezinin hizmete girmesiyle bölge kış sporları ve kayak sporu açısından önemli bir merkez haline gelecek. Niğde merkeze 15 kilometre mesafede, Niğde Çiftlik karayolu üzerinde bulunan merkezin birinci etap ihalesi Temmuz ayı içinde gerçekleştirilmişti.
4 Milyon TL Maliyetli projenin tamamlanmasının ardından Niğde ekonomisine ve tanıtımına büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Kış sezonuna tamamlanması hedeflenen merkez, 980 metrelik bir teleferik hat, amatör sporcular için 150 metre yürüyen bant ve günü birlik tesislerden oluşacak. Kayak merkezinin bu kış sezonunda hizmete açılması planlanıyor.
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