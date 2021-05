Karaca’dan "1 Mayıs" mesajı

Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, 1 Mayıs işçi bayramını kutladığı bir mesaj yayımladı.

Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, "Dünya ve ülkemiz ciddi bir virüs salgınıyla zor bir dönemden geçiyor. Bu zorlu dönemde hayatları pahasına hizmet veren, bilim insanlarına, doktorlara, hemşirelere tüm sağlık emekçilerine, halkımızın sağlık ve huzur içinde yaşaması için çalışan bu sürecin görünmez kahramanları belediye çalışanları başta sendikamız üyeleri olmak üzere tüm emekçilere minnet borçluyuz. Korona virüs salgını, emekçilerin ne kadar vazgeçilmez olduğunu, emekçilerin üretmediği, hizmet etmediği zamanlarda hayatın sürdürülemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Pandemi nedeni ile dünyamızın zor zamanlar geçirdiği şu günlerde İşçiler ve emekçilerin ülkenin istikrarına önemli katkılarda bulunuyor. Tüm dünyada birlik, beraberlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü’nün emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının en derin ifadesidir. İşçiler ve emekçilerin, ülkenin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesinde rolü oldukça büyüktür. 1 Mayıs, işçilerin emek ve dayanışma günü. Bu günün anlamı çok büyük. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde gerçekleştirilecek etkinliklerin barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Karaca konuşmasının devamında, "İş, aş, özgürlük diyen işçi arkadaşlarımız ve onların onurlu sendikası Belediye-İş her daim emeğin tarafında emekçinin yanında olmuş ve olacaktır. Bugün 1 Mayıs kavramının içini boşaltmak marjinalleştirip ötelemek isteyenlere inat emek dayanışması bu topraklarda eskiden olduğundan daha gür daha coşkulu bir şekilde devam edecektir. Sadece Türkiye için değil tüm dünya için stratejik bir öneme sahip olan 1 Mayısı sonuna kadar sahipleniyor ve bir işçi sendikası olarak bu süreçte emeği ve özgürlüğü savunmaya devam ediyoruz. Sendikasız çalışan tüm işçi dostlarımıza buradan 1 Mayıs vesilesi ile tekrar sesleniyorum. En Büyük Güç Örgütlü Güçtür. İşçi kardeşlerim nerede nasıl çalışıyorsanız çalışın ama kendi işkolunuzda faaliyet gösteren bir sendika çatısı altında kesinlikle toplanınız. Büyümek ve sizlere sahip çıkmak ancak ve ancak bir sendika çatısı altında olabilir. Unutmayalım ki emek sadece 1 Mayıs’larda hatırlanacak bir değer değildir. Bizim için söz konusu emek ise her gün aynı anlamı taşımaktadır. İşçi ve emeğin yanında olmak sendikamızın asli görevidir. Bu bağlamda 1 Mayıs İşçi ve Emek Dayanışması Bayramını tüm emekçiler adına en içten dileklerimle kutluyor, emeğin şanlı mücadelesinde ekmeğini kazanan işçilerimizle birlikte her yerde olmaya devam edeceğiz” 1 Mayıs’ta emekçilerin olduğu her yerde, daha iyi koşullarda yaşamak ve çalışmak için sendikal ve sosyal güvenlik haklarının eksiksiz güvence altına alındığı, “insan onuruna yaraşır iş”, “ekmek, barış, adalet ve demokrasi” talebini yükselteceğiz" diye konuştu.