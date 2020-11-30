Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri 384 litre şarap, 5 litre boğma rakı, 100 gram anason ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi’ne bağlı Bahçeli Kasabasında 1 kişinin evinde kaçak şarap ve rakı üretip sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları adreste 384 litre şarap, 5 litre boğma rakı, 100 gram anason ve 1 adet rakı yapımında kullanılan İmbik diye tabir edilen sistem ele geçirildi. Ekipler malzemelerine el koyarak 1 şüpheli hakkında inceleme başlattı.