Emlak Vergisi Yapılandırmasında son gün 1 Şubat

Niğde Belediyesi, emlak vergisi borçlarını 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son tarihin 1 Şubat 2021 olduğunu hatırlattı.

Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların vergi ödemesinde yapılandırma yaparak mağdur olmamaları için Emlak, İlan Reklam Tabela ve Çevre Temizlik vergilerinin, su borçlarının 1 Şubat 2021 tarihinde biteceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mükelleflerin yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmek için Niğde Belediyesi hizmet binasına gelmesine gerek olmadığı ve tüm işlemlerin Belediye’nin internet sitesi üzerinden yapılabildiği bilgisini verdi. Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, emlak vergisi borçlarını 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmak isteyen vatandaşlar için uzatılan son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erdiğini hatırlattı. Borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin seçeneğinin yanı sıra 6, 9, 12 ya da 18 taksitle ödeme yapılabilecektir. www.nigde.bel.tr adresinden belediye hizmet binasına gelmeden işlem yapabildiğini kaydetti.