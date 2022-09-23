Çiftçilerin traktörüne reflektör takıldı

Niğde İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği ’Çiftçiye Traktör, Traktöre Reflektör Gereklidir Projesi’ çerçevesinde çiftçilere reflektör dağıtıldı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, proje çerçevesinde bin reflektörün çiftçilerin traktörlerine takılacağını söyledi. Merkeze bağlı Alay beldesinde düzenlenen reflektör dağıtım etkinliğinde konuşan Vali Mustafa Koç; "Proje dahilinde 10 köy ve kasabada, jandarma ve diğer paylaş kurumlarla temin edilen 1000 reflektörü çiftçilerin traktörlerine takacağız. Traktörler trafikte yavaş seyretmesi dolayısıyla gerekli ışıklandırma ve reflektör olmadığı zaman diğer sürücüler tarafından geç fark edilebiliyor, kazalara sebep olabiliyor. Alacağımız bu önlemlerle bir kültür oluştururuz. Bir vatandaşın kaza dolayısıyla bırakın canını kaybetmesini burnunun dahi kanaması canımızı yakar . Bu projeler sayesinde amacımıza ulaşırız. Bütün çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza kazasız, belasız bir hayat diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Koç ve İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, traktörlere reflektör taktı. Etkinlikte Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi. Öğrenciler, akülü arabalara binerek, trafik kurallarını deneyimledi.