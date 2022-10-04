Başkan Özdemir, öğrencilere sahipsiz hayvanları korumanın önemini anlattı

Niğde’de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrenciler Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi. Öğrencilere Belediye Başkanı Emrah Özdemir, boyama kitabı ve şapka hediye etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi olarak hayvanları koruma adına büyük yatırımlar yaptıklarını, bölgenin en iyi hayvan ameliyathanesini geçen yıl hizmete açtıklarını söyledi. Çocuklara sahipsiz hayvanları korumanın önemi anlatan Özdemir, "Öğrencilerimizi burada görmek istiyoruz. Onların burada güzel vakit geçirebileceği park alanları da var. Aynı zamanda sahipsiz sokak hayvanlarını görebilecekleri yerler var. Asıl amacımız, sahipsiz hayvanları olabildiğince çok sahiplendirmek. Evi, bahçesi müsait olanlar ne kadar çok bu hayvanları sahiplenirse diğer sıkıntıları da çözmüş oluruz" diye konuştu.