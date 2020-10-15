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Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi

NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI EKİPLERİ AVANOS İLÇESİNE BAĞLI ÖZKONAK BELDESİNDEN 94 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRDİ.

NEVŞEHİR 15.10.2020, 17:24
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Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinden 94 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde bir bahçede yaptığı aramada 94 kök Hint keneviri ele geçirirken 1 kişiyi ise gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili olarak adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

Hacıbektaş’ta 2 kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından Hacıbektaş ilçesinde sorumluluk alanında yapılan çalışma sonrasında da bir evin bahçesinde 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahıs hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

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