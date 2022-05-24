NEVÜ’de ’Tuz Pişirim Çalıştayı’ yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ’Renkler Seramik Sergisi’nin ardından, ’Tuz Pişirim Çalıştayı’ başarıyla tamamlandı.

Alternatif pişirim yöntemlerinden biri olan odun yakıtlı tuz fırınında pişirilen Renkler Grubu’na ait seramikler oldukça başarılı kül ve tuz sırları elde edilerek tamamlandı. Yaklaşık 12 saat boyunca odun atılarak derecenin yükseltildiği tuz fırını 1250 dereceye kadar ulaşarak, uzun soluklu bir pişirim yapıldı. Fırının 1 gün soğuması beklendikten sonra kapağına örülen tuğlalar açılarak, seramikler boşaltıldı. Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü ve ASEM Müdür Yardımcısı olan Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem önderliğinde ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya’nın asistanlığında yürütülen çalıştay önemli deneyimlerle sonuçlandırıldı.

Avanos Güzel Sanatlar MYO Müdürü Öğr. Gör. Bahadır Cem Erden, ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe ve katılımcılar, ’Renkler Seramik Sergisi’nin’ ve ’Tuz Pişirim Çalıştayı’nın’ düzenlenmesinde vermiş oldukları desteklerinden dolayı ayrıca NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimine teşekkür etti.