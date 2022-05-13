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NEVÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ‘12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası’ etkinliğini düzenlendi.

NEVŞEHİR 13.05.2022, 17:20
NEVÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ‘12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası’ etkinliğini düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Hemşirelik çok yönlü ve evrensel bir meslektir”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şahlan Öztürk, hemşirelik mesleğini; toplumsal ihtiyaçlardan doğan, disiplin olmayı gerektiren saygı, sevgi, empati ve etik gibi bir çok kavramı içinde barındıran çok yönlü bir meslek olarak tanımladı. Hemşireliğin evrensel bir meslek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şahlan Öztürk, hemşirelerin din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin birey, aile ve toplumun sağlığını korumayı ve geliştirmeyi, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedeflediğini söyledi. 1997 yılında eğitime başlayan NEVÜ Hemşirelik Bölümü’nün şimdiye kadar 1206 lisans, 75 lisansüstü öğrenci mezun verdiğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, bölümün 551 lisans 24 lisansüstü öğrencisiyle eğitime devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Öztürk, bölümün kontenjanlarının yüzde yüz doluluk sağlaması ve mezunlarının tamamına yakınının iş hayatına geçebilmeleri mutluluk ve onur verici olduğunu ifade etti. Günümüzde yaşanan Covid-19 pandemisi hemşirelik mesleğinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığına vurgu yapan Öztürk, bu süreçte hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle andığını söyledi. Prof. Dr. Öztürk; “Bu süreçte hemşirelerimiz tükenmişlik yaşadığını gözlemlemekteyiz. Değerli hemşirelerin her zaman hak ettiği yerde olmasını diler, hemşirelik haftasını kutlarım” diye konuştu.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ise, hemşirelerin sağlık camiasının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak; “Yoğun iki yıllık süre içinde mücadele ettiğimiz pandemi döneminde kendimizi ispatlamış durumdayız. Bu süreçte ailelerinden, çocuklarından ayrı kalan cefakârca çalışan hemşirelere ve onları yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hemşirelik mesleğinin ve tüm sağlık çalışanlarının gerek özlük hakları gerekse yasal haklarının korunması ve daha iyi noktaya gelmesi için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Etkinlik; NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Burcu Özer, Doç. Dr. Emre Üstün, öğretim görevlisi Orçun Çalkap ve Arş. Gör. Furkan Başalan’ın müzik dinletisiyle davam etti. Müzik dinletisinin ardından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ’21. Yüzyılda Hemşirelik Eğitimi Ve Uygulamalarında Güncel Değişimler’, Kişisel Gelişim Uzmanı Yogesh Sharda ise ’WhoownsYourHapiness’ konulu birer konferans gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda Vali İnci Sezer Becel, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri konuşmacılara ve emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

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