Nevşehir’de korona virüse karşı 5 bin 721 kişi aşılandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de korona virüse karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir’de korona virüse karşı sağlı çalışanlarının aşılanmasıyla başlayan aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemi rakamlarına göre Nevşehir’de bugüne kadar 5 bin 721 kişi aşı yaptırırken aşılama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.