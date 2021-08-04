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Kaçak yollarla Nevşehir’e gelen 2 Afgan sınırdışı edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’e kaçak yollarla gelen Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

NEVŞEHİR 04.08.2021, 12:40
Kaçak yollarla Nevşehir’e gelen 2 Afgan sınırdışı edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’e kaçak yollarla gelen Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte yol izin belgesi ve sahte kimlik ile Nevşehir’e giriş yapan Afgan uyruklu M.G. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Afgan uyruklu iki kişi sınır dışı edilmek Kayseri Göç İdaresine teslim edildi.
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