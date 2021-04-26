banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak

‘Bir İyilik Yap Nevşehir’ projesi ödül töreni düzenlendi

30 Ağustos İlkokulunun Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Bir İyilik Yap Nevşehir isimli projesinin kapanış programı, resim sergisi ve ödül töreni düzenlendi.

NEVŞEHİR 26.04.2021, 20:03
3
‘Bir İyilik Yap Nevşehir’ projesi ödül töreni düzenlendi

30 Ağustos İlkokulunun Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Bir İyilik Yap Nevşehir isimli projesinin kapanış programı, resim sergisi ve ödül töreni düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilerin çizmiş olduğu iyilik temalı resim sergisini inceleyen Vali Becel ve protokol akabinde satranç yarışmaları, şiir yarışmaları, akıl oyunları turnuvası ve İstiklal Marşını güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi

Nevşehir Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ak Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile öğrenci ve veliler katıldı.
banner478
Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?