2000 Evler Mahallesinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Çalışmalarının tamamlanması ile birlikte altyapısı yenilenecek olan TOKİ Konutlarında tüm özel halk otobüsü güzergahı sıcak asfalt ile kaplanacak. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları içerisindeki Orhan Gazi Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Genç Osman Caddesi ve 4. Murat Sokak’ta altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk olarak parke taşları sökülen cadde ve sokaklarda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu altyapısı yenilenecek. Burada bulunan eski asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyecek olan ekipler ayrıca bu bölgede ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturacak.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından ise bölgede sıcak asfalt serimi başlayacak.