1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali stant kiralaması gerçekleşecek

1-2-3 Haziran 2022 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi açık otopark alanında yapılacak olan 1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali etkinlikleri çerçevesinde etkinlik alanında, lunapark, şişme oyun parkı, yiyecek-içecek gıda, hediyelik ürün, tanıtım vb. satış amaçlı stant alanları (3x3m) kiraya verilecek.

Stant yeri kiralama bedelleri belirtilen lunapark, şişme oyun parkı, yiyecek-içecek gıda, hediyelik ürün, tanıtım vb. satış amaçlı stant açmak isteyenlerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi. Ayrıca; kiraya verilecek stant yerleri festival alanı krokisinde belirtilerek numaralandırıldığı. başvurular alındıktan sonra 31 Mayıs 2022 Salı günü saat 16.00’da Festival Yürütme Kurulunca çekilecek kura neticesinde belirleneceği bildirildi.