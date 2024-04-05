İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası güvenlik kabinesi toplantısında açıklamalarda bulundu. İran’ın İsrail’e yönelik tehditlerine değinen Netanyahu, "İran yıllardır doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bize karşı hareket ediyor. Bu nedenle İsrail de İran'a ve vekillerine karşı hem savunma hem de saldırı amaçlı hareket ediyor. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve basit bir ilkeye göre hareket edeceğiz: bize zarar verenlere ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz” dedi.

