İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların yakın zamanda sona ermeyeceğini ifade etti. Netanyahu, “Savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas’ın sadece iki seçeneğinin olduğunu savunarak, “Teslim olmak ya da ölmek” dedi.