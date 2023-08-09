2022 yılında Türkiye geneli narenciye ihracatının 904 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "2022 yılında yüzde 4 düşüşle 2 milyar 953 milyon dolarlık Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızda narenciyenin payı 30 olarak gerçekleşti" dedi.

Uçak, Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 802 bin ton narenciyenin ihraç edildiğini, 2021 yılında 1 milyon 963 bin ton, 2022’de ise 1 milyon 940 bin tona ulaşıldığını söyledi.



Türkiye narenciye üretiminde dünyada 8’inci, Avrupa’da 2’inci

Uçak, 2022 yılı Türkiye geneli turunçgil ihracatında yüzde 2 artışla 463 milyon dolarla mandalina ilk sıradayken, limon ihracatında da yüzde 272 milyon dolara ulaşıldığını, portakal ihracatının 98 milyon dolar, greyfurt ihracatının ise 69 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Hayrettin Uçak, "Ülkemiz narenciye üretiminde dünyada 8’inci, Avrupa’da 2’inci sırada yer alıyor. Narenciye ihracatımızın yüzde 70’ine yakınını gerçekleştirdiğimiz ana pazarlarımız Rusya’ya 2022 yılında 429 milyon dolar, Ukrayna’ya 84 milyon dolar, Irak’a 68 milyon dolar, Polonya’ya yüzde 33 artışla 46 milyon dolar, Romanya’ya 42 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdik. Narenciyede 2022 yılına göre bu sezon ürün miktarı oldukça yüksek. Kayda değer bir verim artışı var. Kalite beklentisi ortalamanın üzerinde. Ege Bölgesi’nde 2022/23 sezonunda yüzde 14’lük artış yakaladık. 2023/24 sezonunda ise yüzde 86 artış öngörülüyor. 2023/24 dönemi narenciyede rekorlar kıracağımız en bereketli dönemimiz olacak. Hedefimiz 1 milyar doları Türkiye’ye kazandırmak" şeklinde konuştu.



Başkan Uçak, şöyle devam etti:

"2023 sezonunda portakalda bir önceki yıla göre önemli bir yükseliş var. En büyük artış büyük oranda Washington çeşidinde kendini gösteriyor. 2023 sezonunda portakal üretiminde bir önceki yıla göre İzmir’de yüzde 13, Muğla’da yüzde 158, Aydın’da yüzde 528 verim artışı var. 2023 sezonunda portakal üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 208 ivme söz konusu. Satsuma mandarininde ise 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16’lık gelişim bekliyoruz. Aydın’da yüzde 76, Balıkesir’de yüzde 12, İzmir’de yüzde 4, Muğla’da yüzde 23 verim artışı tespit ettik. Limon üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 213 artış bekliyoruz. Muğla’da yüzde 222’lik bir artış öngörülüyor. Greyfurtta ise 2023/24 rekoltesi yüzde 10 artış olacağı yönünde."



2023 rekolte tahminlerine göre; Ege Bölgesinde portakal 2022’de 105 bin 189 tondan 2023’de 324 bin 663 tona yükseldi, mandalina 2022’de 256 bin 69 tondan 2022 yılında 299 bin 260 tona artış gösterirken, limon 2022’de 44 bin 121 tondan 2022’de 138 bin 326 tona ilerledi, greyfurt ise 6 bin 190 tondan 6 bin 831 tona ilerleme kaydetti.