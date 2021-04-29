VEDAŞ aydınlatma çalışmalarına devam ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, cadde ve sokaktaki aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

İl ve ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde aydınlatma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, yeni açılan yerleşim yerlerinde ve yol güzergâhlarında yeni aydınlatma tesisleri inşa ettiklerini ifade etti. Eskiyen ve ekonomik ömrünü yitiren armatürleri yenileriyle değiştirdiklerini kaydeden Coşar, “Şehrimizin her noktasını ışıl ışıl yapmak için çalışıyoruz. Aydınlatmadan sorumlu ekiplerimiz merkezlerde olduğu gibi kırsal bölgelerimizde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde de enerji arzında aksama yaşanmaması için görev başında olacaklarını belirten Coşar, “Her zaman olduğu gibi 17 günlük tam kapanma sürecinde de ekiplerimiz sahada, görevlerinin başında olacaktır. Enerji arzında herhangi bir aksama olmaması ve oluşabilecek arızalara da en kısa sürede müdahale edebilmek için gerekli planlamamızı yapmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.