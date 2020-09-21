(Özel) Çocukluk hayalini belediye başkanı olunca gerçekleştirdi

Muş’un Kırköy Belde Belediye Başkanı Nahit Dizman, çocukluk hayali olan yeşil alan projesini belediye başkanı olunca hayata geçirerek, beldede 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman’ın girişimleriyle beldedeki 10 dönümlük alana ekimi yapılan 3 bin fidanla belde yeşile büründü. Belediye personellerince sürekli bakımı ve sulaması yapılan ağaçlar, gün geçtikçe gelişip güzelleşiyor. Oluşturulan mesire alanını ihmal etmeyen Başkan Dizman, ağaçlara gözü gibi bakarak gençlere yeşil bir gelecek bırakmayı hedefliyor.

Oluşturulan bahçeyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Nahit Dizman, gençler için fidan dikimi yaptıklarını ve yaklaşık 20-25 çeşit meyve ile süs ağacını toprakla buluşturduklarını söyledi.

“Yeşil alan çocukluk hayalimdi”

Yeşil alanın çocukluk hayali olduğunu ve beldede yeşillik bir alanın olmadığını anlatan Başkan Dizman, “Kırköy, kırlığıyla biliniyor. Öğrencilik dönemimizde gelip bu ağaçsız, kurak yerde piknik yapardık. 10 dönümlük bir alana 3 bin ağaç diktik. Suyumuz yok. 85 metrede sondaj çalışmamız oldu ve su çıkmadı. İki personelimiz sadece ağaç ve piknik alanı işiyle görevli. İtfaiye ile buraların sulanması devam ediyor” dedi.

“Vatandaş buraya ailesiyle gelip pikniğini yapacak”

Belde halkının seneye burada piknik yapacağını ifade eden Başkan Dizman, “Seneye buraya 17 bin fidan dikimi daha yapacağız. Yaklaşık 20 bin ağacımız olmuş olacak. Aslında ağaç sayısı çok önemli değil. Bir büyüğümle sohbetimde bana şunu söyledi; ‘başkanım çok dikim değil, yaşatabildiğimiz kadar yapalım.’ Bizde bu sene 3 bin ağaç diktik. Bu 3 bin ağacımızı da yaşatıyoruz. Kuruyan ağacımız da yok. Gençler için, belde halkı için, kamelya, mangal alanı yapılacak. Vatandaş buraya ailesiyle gelip pikniğini yapacak, gençler gelecek oturacak. Gençlere yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

“33 bin dönüm mera arazimiz var ama içinde 33 tane ağaç yok”

Hedeflerinin Kırköy’ün yeşile doyması olduğunu belirten Dizman, “Kırlığından, kuraklığından kurtulup yeşil bir alan kurmayı hedefliyoruz. Çevre köylere baktığımızda her yer yeşillik ama bizim beldemizde ağaç yok. 33 bin dönüm mera arazimiz var ama içinde 33 tane ağaç yok. Biz buna öncülük yaptık” şeklinde konuştu.