Muş’ta lise öğrencilerine afet eğitimi verildi

Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından kentteki okullarda eğitim gören lise öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Muş AFAD Müdürlüğündeki uzman personeller tarafından Muş Fen Lisesindeki öğrencilere “2022 Afet Tatbikat Yılı” çerçevesinde afet farkındalık, deprem anı ve tahliye konuları hakkında bilgiler verildi. Deprem anı ve sonrasında yapılacak konuları gençlere uygulamalı olarak anlatan uzmanlar, gençleri yaşanabilecek afet durumlarına hazır hale getiriyor. AFAD ekiplerinin, okullardaki eğitimleri devam ediyor.