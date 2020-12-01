Muş’ta açılan ünitelerle süt değer kazandı

Muş’ta, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen ve Muş İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen “Çiğ Süt Soğuk Zincir” projesi çerçevesinde kentteki 17 köye kurulan toplama üniteleriyle süt değer kazandı.

Muş’ta tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşlar, sütlerini artık süt toplama ünitelerine teslim ediyor. DAP İdaresi ve Muş İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Temmuz ayında 17 köye kurulan süt toplama merkezleri, yılın 12 ayı vatandaşın sütlerini alıyor. Günde 2 defa elde ettikleri sütü toplama ünitelerine teslim eden vatandaşlar, sütün hak ettiği değeri bulduğunu ifade ettiler.

Kıyık Köyü Muhtarı Mustafa Sönmez, temmuz ayından itibaren köylerinde sütün toplanmaya başladığını söyledi. Vatandaşların ilk etapta sütü teslim etme noktasında çekince yaşadıklarını anlatan Sönmez, “5 ay zarfında baktık ki çok güzel bir uygulama oldu. Sabah akşam süt toplama ünitesine sütümüzü teslim ediyoruz. 17 köyde şu anda süt toplama ünitesi var. Bu sayede sütte değerlendi. Bir nebze de olsa vatandaşa ek bir gelir oldu. Süt en hijyenik ve sağlıklı koşullarda alınıyor. Her gün sütün kontrolü yapılıyor. Bu sayede bizde hayvan sağlığını öğrenmiş oluyoruz. Çok güzel bir uygulama” dedi.

Sütünü süt toplama ünitesine teslim ettiğini ifade eden Kıyık köyü sakinlerinden İsmail Sosan da, “Her ay ödememiz düzenli olarak yapılıyor. Üç ayda bir de düzenli olarak devlet bize ödeme yapıyor. Şu anda 4-5 hayvanımız süt veriyor. 15 gün sonra da 10 hayvanımızdan süt elde edeceğiz” diye konuştu.

Süt Toplama Ünitesi personeli Niyazi Önder ise 5 ay içerisinde yaklaşık 20 bin litre süt aldıklarını belirterek, depoda muhafaza edilen sütün daha sonra satışı yapıldığını söyledi.