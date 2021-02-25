Muş’ta 10 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Muş’un Korkut ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 10 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Korkut ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde ikamet eden Esmer Gündoğdu’ya ait müstakil evde meydana geldi. Sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım isteyen Gündoğan ailesi, eve gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine getirilen ailenin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

Hastalardan 5’i taburcu edilirken, ailenin diğer fertlerinin oksijen tedavilerine devam edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.