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Muş polisinden üniversite öğrencilerine “terörle mücadele” bilgilendirmesi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, terörle mücadele kapsamında önleyici bilgilendirmeler yapıldı.

MUŞ 20.10.2021, 15:14
Muş polisinden üniversite öğrencilerine “terörle mücadele” bilgilendirmesi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, terörle mücadele kapsamında önleyici bilgilendirmeler yapıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, terörle mücadele kapsamında önleyici bilgilendirmeler yapıldı.

MŞÜ’de stant kurarak üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve eğitimine devam eden öğrencilere yönelik terör örgütlerinin eleman temini, propaganda yöntemleri ve yasadışı faaliyet yürüten gruplarla ilgili önemli uyarılarda bulunan BÖF ekibi, şüpheli durumlarda öğrencilerin polis ile iletişime geçmelerini istedi. Ayrıca standı ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediye ve ikramlarda bulunan BÖF ekibi, polis teşkilatı olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Yapılan uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Furkan Çiftçi, “Bugün Muş Emniyet Müdürlüğünden gelen polis ağabeylerimiz bizi bilgilendirdi. Özellikle bu bölgede bilgilendirmenin yapılması ve bizi aydınlatmaları çok iyi bir yaklaşım. Üniversitelerin açılmasında bizim gibi gençlerin tuzaklara düşmemeleri için terörle mücadele noktasında bizi çeşitli bilgiler verildi. Polis ağabeylerimize teşekkür ederiz” dedi.

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